Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: İslamofobi, insanlığa düşmanlıktır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde gerçekleştirilen, Ankara Bilim Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk İslamofobi ile Mücadele Merkezi ve Enstitüsü (CENTERCIF) açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

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Irkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirme ile mücadelenin dünyanın geleceği için hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Mehmet Nuri Ersoy, Batı’nın binlerce yıllık üstün ırk anlayışının günümüzde İslamofobi söylemi altında siyasi, ekonomik ve sosyal araç haline getirildiğini belirtti. Ersoy, bu anlayışın etkisiz hale getirilmemesi durumunda çatışmasız bir dünyanın mümkün olmayacağını ifade etti.

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İslamofobinin tarihsel kökenlerine değinen Mehmet Nuri Ersoy, Roma İmparatorluğu döneminde inancın iktidarı güçlendirme aracı olarak kullanıldığını ve bu durumun farklı inançları benimseyen toplumlara yönelik zulümlere yol açtığını anlatarak şöyle konuştu: Bu anlayışın nasıl sonuçlar doğurduğuna baktığımızda ilk başta Hristiyanlara yönelik akıl almaz bir kıyım yapıldığını görüyoruz ki dehşetin büyüklüğünü anlamak için Kapadokya coğrafyasındaki muazzam yer altı şehirlerine bakmak; hayatta kalmak için toprağın altına girmek zorunda kalan insanların hikâyelerini bilmek yeterlidir. Maalesef mağdurlar gücü eline geçirdiğinde de zulüm durmamış, yön değiştirmiş ve çok daha geniş bir coğrafyada farklı inançlara sahip toplumları da içine alan bir harekete dönüşmüştür. Burada detaylandırmaya gerek yok ama örneğin Germen ve İskandinav coğrafyasındaki pagan toplumların Hristiyanlığa uzanan tarihleri çok acı bir yolculuktur. Sonrası ise Avrupa’nın ve sömürgeciliğin kayıt altına alınmış, dehşete düşüren tarihidir.

REKLAM Asya’dan Afrika ve Amerika’ya uzanan sömürgecilik tarihinin de zulüm ve vahşetle dolu olduğunu kaydeden Mehmet Nuri Ersoy;"“Görülüyor ki inanç her zaman insanları hedefe yönlendirmek ve karşı tarafı ötekileştirerek ortadan kaldırmak için bir araç; siyasi, ekonomik ve sosyal güç elde etmek ise asıl ve tek amaçtı. Karşı taraf yobazdı, cahildi, barbardı, ilkeldi… Bu çarpık zihniyete göre yok edilmeleri insanlığın faydasınaydı” dedi. "DÜN FARKLI İNANÇLARA YAPILAN ZULÜMLER, BUGÜN MÜSLÜMANLARA UYGULANIYOR" Mehmet Nuri Ersoy, farklı inanç ve kültürleri, aralarında yüzlerce yıl olan çok farklı dönemleri, birbirlerine binlerce kilometre uzaklıktaki coğrafyaları zikrettiğini ifade ederek şöyle devam etti: Bunlar için ortak olan tek şey söz konusu inançları, toprakları, kültürleri hiçbir şekilde umursamayan ve onları kendi çıkarlarına göre kullanan zihniyettir. Bunlardan güç devşiren, o gücü ekonomik çıkara, dünyayı kendi vizyonuna göre biçimlendirmeye ve her daim kendi istediği doğrultuya yönlendirmeye çalışan seçkinci bir azınlık. Farklılığı, özgünlüğü, özgürlüğü; herkesten üstün ve önemli olduğuna inandıkları kendi varlıklarına tehdit olarak görenler. İşte o zihniyetin bugünkü hedefi İslam dünyası, kullandıkları araç İslamofobi’dir. Hocalı, Karabağ, Srebrenitsa, Arakan, Gazze… Dün Hristiyanlara, Yahudilere, Paganlara, yerlilere reva görülenler bugün Müslümanlara reva görülmektedir.”

REKLAM Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü: Suçu İslam’a ve Müslümanlara atmak, İslamofobi’ye bahane üretmek, çatışmalardan beslenenlerin ekmeğine yağ sürmektir. Asıl odaklanılması gereken nokta bu çevrelerin yaydıkları, destekledikleri, fonladıkları ve bu yolla güç devşirdikleri konu ve olguları tartışmak, onları ortadan kaldırmaktır. Sekülerleşme, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, siyasi ve jeopolitik yaklaşımlar, dini algı ve anlayışlar… Mücadelemiz bu ve bunlar altında açılabilecek doğrudan ve dolaylı ilişkisi bulunan konular olmalıdır." "FİLİSTİN'İN ASİL HALKINA, GAZZE KAHRAMANLARINA BAKSINLAR" İslamofobi ile mücadelede toplumların bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Mehmet Nuri Ersoy, toplum dışı kalan mücadelelerin başarısız olacağını ifade etti. Filistin halkının direnişini örnek gösteren Bakan Ersoy; "İslamofobi aslında insanlığa düşmanlıktır. O halde maskelerin düşürülmesi, insanların düşmanlarını görmesi sağlanmalıdır. Bu yapılabilir mi diye şüphe duyanlar Filistin’in asil halkına, Gazze’nin kahramanlarına baksınlar” dedi.

REKLAM Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kamu diplomasisi sahasında aktif çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün projeleri aracılığıyla dünyada farkındalık oluşturduklarını söyledi. "MERKEZ, BU DAVAYA ÇOK CİDDİ KATKILAR SUNACAK" Merkezin faaliyetlerine dair umutlarını dile getiren Mehmet Nuri Ersoy; "Bilimsel Araştırma, İzleme ve Önleme, İş Birliği Ağı ve Mağdurlara Destek gibi sorunun temel ayaklarına doğrudan müdahil olacak hedeflerle yola çıkan İslamofobi ile Mücadele Merkezi’nin bu davaya çok ciddi katkılar sunacağına inanıyorum. İnşallah bu merkez, alanında ulusal ve uluslararası paydaşları buluşturan bir çatı kuruluş olacaktır" dedi. Mehmet Nuri Ersoy konuşmasını merkezin kuruluşuna destek olanlara teşekkür ederek tamamladı. Merkez; İslamofobinin nedenlerini bilimsel olarak araştırmak, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle İslamofobik eylemleri izlemek, raporlamak ve önlemek, mağdurlara destek sunmak ve toplumda bu konuda farkındalığı artırmak üzere faaliyet gösterecek.

Törene; Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.