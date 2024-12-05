Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar

İstanbul'da Michelin yıldızları alan restoranlar açıklanacak. Restoran işletmecileri ve turizm işletmecileri için heyecan verici gün. İstanbul ve Türkiye'nin turizmine katkısının ne anlama geldiğini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk'ten Elif Yavuz'a anlattı.

REKLAM advertisement1

Bakan Ersoy şöyle konuştu:

Türkiye'de gastronomi ürünü çok fazla. Sizin gastro şehri olmanız lazım. Gastromoni ürünlerine sahip olmanız bir avantaj. Bunu da başarmanız yeterli olmuyor.

"HER DAİM HAZIR OLMAMIZ LAZIM" Bunun uluslararası kabul görmüş kuruluşlar tarafından tescil edilmesi gerekiyor. Yüzyıldan fazla sürede Michelin rehberi bu işi yapıyor. Şehirleri ve işletmeleri geziyor, restoranlara veriyor. Türkiye 2019'da Turizm Geliştirme Ajansı'nu kurdu. Olumlu sonuçlarını hızlı şekilde almayı başardık, almaya da devam ediyoruz. Doğru şekilde şehirlerinizi ve ürünlerinizi tanıttığınız zaman 100 yıldır dikkatini çekmeyen Michelin rehberinin radarına giriyorsunuz. İlk etapta 7 restoranımız almaya hak kazanmıştı. Bu sene üçüncü kez sınıflandırma yapılıyor. İnşallah restoranlarımız yıldızlarını korurlar yeni eni ilçeler dahil olru. 2018'de hem ürün çeşitliliği yaşayacağız, gelir grubu yüksek turistleri de hedefleyeceğiz, dedik. Ülke tercihini yaparken Michelin rehberine giren illeri var mı diye bakan ziyaretçi konaklama ücreti fazla olan ziyaretçi. Michelin almayan restoranlar da önemli. Bu şehirler gastrocity şehir olarak algılanıyor. Türkiye yeni stratejisi ile birlikte rekorlar kuruyor. Herkes Michelin rehberine girecek koşulları oluşturmaya çalıştırıyor. Her daim hazır olmanız lazım. Hem yeni almak için heyecanlanan kitle var almış olanlar korumak ve bir üste geçmek için çaba gösteriyor.

REKLAM "60 MİLYON GELİR HEDEFİNE ÇOK YAKINIZ" 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir hedefimiz var. Bu sene zor yıldı. Avrupa Şampiyonası ve Fransa Olimpiyatları'nın olduğu yıla denk geliyordu. Türkiye'nin çevresinde hep çatışma ve gergin ortamlar var. Ortada turizm potansiyelini artırmaya çalışan ülke olarak bulunuyoruz. Ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak revize ettik. Bu sayıyı geçeceğiz gibi gözüküyor. Kasım sonu itibariyle 58,5 milyon ziyaretçi rakamlarına gelidğimizi görüyoruz. Bu da hedefi geçeceğiz anlamına geliyor. Ortalama gecelik harcamalara 9 aylık verilere baktığımızda 60 milyar gelir hedefine çok yakın olduğumuzu gösteriyor. Kış turizmi konusunda; yabancı turist almamız konusunda kat etmemiz çok yol var. Kış turizminde ilerliyoruz ama büyük hedefe çok ciddi etkisi olmaz. Kayak turizmi gibi görmeyin kış turizmini. Belli yaş grubu ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldik. Arkeolojiye çok ciddi yatırımlar yaptık. 200'den fazla ören yerinde çalışma yapıyoruz. Son 60 yılda Türkiye'de iş kadar gelecek 4 yılda yapacağız dedik. Bizim kış rezervasyonlarımız ortalamadan daha hızlı büyüyor. Tam istediğimiz gibi sezonu birkaç yıl içinde geliştireceğiz inşallah.

REKLAM HAYDARPAŞA GARI PROJESİ Haydarpaşa herşeyden önce bir gar. İçinde her zaman bir tren olacak. Biz orayı kültür sanat vadisi haline getirmek istiyoruz ve millet bahçesi tabii ki. İstanbul kalabalık ve büyük şehir. Bu nüfusun yarısı Anadolu yakasında yaşıyor. Çok fazlasıyla böyle bir yere ihtiyacı var. Hepsi birleştiğinde böyle bir projeye ihtiyaç duyuldu. Biz orada tescilli yapıların restorasyonunu üstlenmiş durumdayız. Orada bir kazı programı var. Arkopark haline getiriliyor. Anadolu yakasının ilk ve büyük müzesini oluşturuyoruz. Gar binasının alt tarafı tren amaçlı kullanıyor, üstü detaylı kütüphane, sergi alanları, sanat kuluçka merkezleri ve gençlerin yetiştirileceği yerler olacak. Bununla ilgili danışma kurulu oluşturduk. Çalışmalarımız hızlandı. 2026 Ekim yılında İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde ilk etabını yetiştirmek istiyoruz.

REKLAM JAPONYA VELİAHT PRENSİ VE PRENSESİ İLE AYASOFYA'YI ZİYARET Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Veliaht Prensesi Kiko, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yıldönümü kapsamında Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Prens ve prenses Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Veliaht Prens ve Prensese ziyaret sırasında eşlik etti. Ayasofya'da ilgiyle karşılanan Prens Akishino Fumihito ile Prenses Akishino Kiko, Japon turist ve Türk vatandaşlarıyla selamlaştı.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra Japon prens ve prensesi araçlarına kadar uğurladı.7 Aralık'ta sona erecek ziyaret kapsamında Prens ve Prenses, Kırşehir'in Kaman ilçesinde, çalışmaları Türk ve Japon arkeologlar tarafından ortaklaşa yürütülen Kalehöyük kazı alanında incelemelerde de bulunacak.