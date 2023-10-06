Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bu mekânda geliştirme fırsatı yakalayacaklardır

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri maratonunun 8'inci durağı Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki gün Oğuzhan Koç sahneye çıktı. Şarkıcı sevilen şarkılarını iki saat boyunca Galataport İstanbulu’u dolduran hayranlarıyla birlikte söyledi. Bir sonraki gün sahnedeki isim Murat Dalkılıç’tı. Sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Dalkılıç, festivalin sembol haline geldiğini söyledi, “Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri’nin çoğunda sahne aldım. Festivallerde sahne almak beni yenilerken, böyle büyük bir organizasyonla birlikte büyük kitlelerle bir araya gelerek neşeyle şarkı söylemek benim için de çok büyük bir keyif. Ülke olarak böyle büyük organizasyonlara çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve böylece zamanla sembol haline gelerek bir kültürünün oluşacağına inanıyorum. Böyle bir organizasyonun parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.