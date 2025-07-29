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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de otomobil, İETT yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de otomobil, İETT yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı

        İstanbul Küçükçekmece'de arızalanan İETT otobüsüne müdahale eden yol bakım işçilerine otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 07:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 07:04
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        Otomobil, İETT yol bakım aracına çarptı: 5 yaralı
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        Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi O-3 Güney yan yol Mahmutbey istikametinde sol şeritte arızalanan İETT otobüsüne müdahale için gelen yol bakım ekibine otomobil çarptı.

        5 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki 3 kişi ile bakım ekibinde görevli 2 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yan yol, otomobil ve otobüsün kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #küçükçekmece
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