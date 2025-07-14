Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'dan yeni aşk pozu - Magazin haberleri

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'dan yeni aşk pozu - Magazin haberleri

Bir süredir birlikte olan ünlü oyuncular Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka, aşklarını Tayland'ın -başkenti Bangkok'ta geçirdikleri romantik tatille taçlandırıyor.

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Son olarak Kubilay Aka, tatilden yeni kareleri sosyal medya hesabından yayımladı. Aka, Hafsanur Sancaktutan'a sarıldığı romantik fotoğrafı paylaştı. Sancaktutan ise bu paylaşıma kalp emojisiyle karşılık verdi.

Fotoğraflar: Instagram