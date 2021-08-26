EVLERİ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

Evlerin her biri yaklaşık bin metrekare büyüklüğünde olan malikaneler, birbirlerinden sadece birkaç metre uzaklıkta. Kris Jenner ile Khloe Kardashian'ın birbirlerine sık sık ziyaret etme olanağı sağlayan evlerin değeri 37 milyon dolar (310 milyon TL).