Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Kris Jenner ile kızı Khloe Kardashian'ın 37 milyon dolarlık evi - Magazin haberleri

Kris Jenner ile kızı Khloe Kardashian'ın 37 milyon dolarlık evi

Lüks yaşantıları ve yaptıkları harcamalarla sık sık adlarından söz ettiren Kardashian ailesi, bu kez yapımı devam eden malikaneleriyle gündemde. Hidden Hills'te yan yana ev inşa ettiren anne Kris Jenner ile kızı Khloe Kardashian'ın mülklerinin değeri tam 37 milyon dolar (310 milyon TL)

26.08.2021 - 13:36 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Kris Jenner ve kızı Khloe Kardashian'ın, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Hidden Hills'te yapımı devam eden malikaneleri neredeyse tamamlanmak üzere.

  • Evlerini yan yana inşa ettiren anne-kızın malikanelerinin kuşbakışı fotoğrafları, yapımda epey ilerlenmiş olduğunu gözler önüne seriyor.

  • EVLERİ BİRBİRİNE ÇOK YAKIN

    Evlerin her biri yaklaşık bin metrekare büyüklüğünde olan malikaneler, birbirlerinden sadece birkaç metre uzaklıkta. Kris Jenner ile Khloe Kardashian'ın birbirlerine sık sık ziyaret etme olanağı sağlayan evlerin değeri 37 milyon dolar (310 milyon TL).

  • Khloe Kardashian’ın evi 17 milyon dolarken, Kris Jenner’ın evinin ise 20 milyon dolar değerinde olduğu öğrenildi.

  • ESKİ EVİNİ 15,5 MİLYON DOLARA SATMIŞTI

    Kardashian, Calabasas'taki malikanesini Kasım 2020'de boşaltmış ve 15,5 milyon dolara satmıştı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.