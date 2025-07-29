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        Haberler Dünya Kremlin: Trump'ın Ukrayna çözümü konusunda süreyle ilgili açıklamasını kayda aldık | Dış Haberler

        Kremlin: Trump'ın Ukrayna çözümü konusunda süreyle ilgili açıklamasını kayda aldık

        Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağı yönündeki açıklamasını kayda aldıklarını söyledi. Peskov, Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözümüne ve çözüm sürecinde çıkarlarımızın sağlanmasına bağlı kalıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:57
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        Kremlin: Trump'ın açıklamalarını kayda aldık
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği "50 günlük" süreyi kısaltacağı yönündeki açıklamasını kayda aldıklarını belirterek, "Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözümüne ve çözüm sürecinde çıkarlarımızın sağlanmasına bağlı kalıyoruz." dedi.

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        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

        Trump'ın Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği "50 günlük" süreyi "10 ya da 12 güne" kısaltacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Trump'ın bu açıklamasını kayda aldık. (Ukrayna'da) Özel askeri operasyon sürüyor. Ukrayna meselesinin barış yoluyla çözümüne ve çözüm sürecinde çıkarlarımızın sağlanmasına bağlı kalıyoruz." şeklinde konuştu.

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        Peskov, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ne iyi ne de kötü ilerlediğini vurgulayarak, "Daha güçlü bir dinamizm görmek istiyoruz ve bunu destekliyoruz. Bu sürecin ilerlemesi için her iki tarafın da itici güç sağlaması gerekiyor. Sürecin hız kazanmasını umuyoruz." diye konuştu.

        ABD ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmasının (New START) uzatılması konusunda etkileşimde olmadıklarını kaydeden Peskov, buna ikili ilişkilerdeki durumun engel olduğunu belirtti.

        Sözcü Peskov, Rus ordusunun Zaporijya bölgesindeki bir ceza infaz kurumuna saldırı düzenlediği yönündeki iddiaya ilişkin, "Rus ordusu sivil hedeflere saldırı düzenlemiyor. Saldırılar, yalnızca askeri altyapıya yöneliktir." ifadelerini kullandı.

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