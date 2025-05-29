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        Haberler Dünya Kremlin: Gündemimizde Putin-Trump görüşmesi yok | Dış Haberler

        Kremlin: Gündemimizde Putin-Trump görüşmesi yok

        Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanı Trump'la görüşme planının henüz bulunmadığını duyurdu. Moskova ayrıca Ukrayna tarafına sundukları 2 Haziran'da İstanbul'da barış görüşmelerine devam etme tekliflerine Kiev'den yanıt beklediklerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 14:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:59
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        Kremlin: Gündemimizde Putin-Trump görüşmesi yok
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        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu anda ABD Başkanı Donald Trump ile konuşma planının olmadığını söyledi.

        Trump son günlerde Putin'e karşı giderek artan bir hayal kırıklığı yaşıyor.

        ABD Başkanı, Rus liderin Kiev ile ateşkes görüşmelerine katılmayı reddederek 'ateşle oynadığı' uyarısında bulundu.

        Trump'ın sözlerine yanıt olarak Kremlin, Başkan Trump'ın barış için yaptığı çabalardan memnuniyet duyduklarını ve Putin'in Rusya'nın ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuğunu söyledi.

        "Yanıt bekliyoruz"

        Kremlin, Rusya'nın barış görüşmelerinin bir sonraki turunun 2 Haziran'da İstanbul'da yapılması ve bir barış anlaşması için taslak memorandumlar üzerinde görüşmelere başlanması önerisine Ukrayna'dan hala yanıt beklediğini söyledi.

        Daha önce 16 Mayıs'ta yapılan görüşmelerde ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılamamıştı; Moskova ateşkesin belirli koşullar yerine getirilmeden sağlanmasının mümkün olmadığını söylemişti.

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