Kremlin: Gündemimizde Putin-Trump görüşmesi yok

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu anda ABD Başkanı Donald Trump ile konuşma planının olmadığını söyledi.

Trump son günlerde Putin'e karşı giderek artan bir hayal kırıklığı yaşıyor.

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ABD Başkanı, Rus liderin Kiev ile ateşkes görüşmelerine katılmayı reddederek 'ateşle oynadığı' uyarısında bulundu.

Trump'ın sözlerine yanıt olarak Kremlin, Başkan Trump'ın barış için yaptığı çabalardan memnuniyet duyduklarını ve Putin'in Rusya'nın ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuğunu söyledi.

"Yanıt bekliyoruz"

Kremlin, Rusya'nın barış görüşmelerinin bir sonraki turunun 2 Haziran'da İstanbul'da yapılması ve bir barış anlaşması için taslak memorandumlar üzerinde görüşmelere başlanması önerisine Ukrayna'dan hala yanıt beklediğini söyledi.

Daha önce 16 Mayıs'ta yapılan görüşmelerde ateşkes konusunda bir anlaşmaya varılamamıştı; Moskova ateşkesin belirli koşullar yerine getirilmeden sağlanmasının mümkün olmadığını söylemişti.