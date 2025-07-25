Kredi kartı faiz oranları düştü! TCMB kararı ile yeni kredi kartı faiz oranları yüzde kaç oldu, ne zaman geçerli olacak?
Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kredi kartı faiz oranları değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, 2025 kredi kartı faiz oranları yüzde kaç oldu? Yeni kredi kartı faiz oranları ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidildi. TCMB, kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken kredi kartı kullanıcıları yeni kredi kartı faiz oranları ve geçerli olacağı tarih hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2025 kredi kartı faiz oranları yüzde kaç oldu? ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte TCMB Merkez Bankası kararı ile yeni kredi kartı faiz oranları…
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KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.
TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.
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Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.
Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.
Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.
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YENİ KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE ZAMAN GEÇERLİ OALCAK?
Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.
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