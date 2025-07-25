Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.