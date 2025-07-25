Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ! Merkez Bankası kararı ile 2025 kredi kartı faiz oranları yüzde kaç oldu? Yeni kredi kartı faiz oranları ne zaman geçerli olacak?

        Kredi kartı faiz oranları düştü! TCMB kararı ile yeni kredi kartı faiz oranları yüzde kaç oldu, ne zaman geçerli olacak?

        Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kredi kartı faiz oranları değişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, 2025 kredi kartı faiz oranları yüzde kaç oldu? Yeni kredi kartı faiz oranları ne zaman geçerli olacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 11:38 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidildi. TCMB, kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken kredi kartı kullanıcıları yeni kredi kartı faiz oranları ve geçerli olacağı tarih hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2025 kredi kartı faiz oranları yüzde kaç oldu? ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte TCMB Merkez Bankası kararı ile yeni kredi kartı faiz oranları…

        • 2

          KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI YÜZDE KAÇ OLDU?

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.

          TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

          Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

        • 3

          Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

          Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

          Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

        • 4

          YENİ KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE ZAMAN GEÇERLİ OALCAK?

          Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        Antalya'da 3 ilçede birden yangın çıktı
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Jhon Duran: Galatasaray'a gol atmak istiyorum!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Alman kadının katil zanlısı 41 yıl sonra yakalandı!
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Fransa'nın ardından... Hangi ülkeler Filistin'i tanıyor?
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        "Beşiktaş bildiğiniz gibi!"
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Darphane'den Euroleague zaferine özel para
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        Dünya limiti aştı
        Dünya limiti aştı
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Habertürk Anasayfa