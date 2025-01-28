Krallar ve kraliçeler Auschwitz kurbanlarını andı
Danimarka, Norveç, İsveç, İspanya, Hollanda ve İngiltere kraliyet mensupları, Auschwitz-Birkenau toplama kampı kurbanlarını anmak için bir araya geldi. Kral Charles, Auschwitz-Birkenau'yu ziyaret eden ilk İngiliz hükümdarı oldu
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II. Dünya Savaşı sırasında Polonya'da kurulan, yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin öldürüldüğü Auschwitz-Birkenau toplama kampında yaşananlar aradan geçen 80 yılda hafızalardan silinmedi.
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Dünyanın farklı ülkelerinin kral ve kraliçeleri, Auschwitz-Birkenau kurbanlarını anmak için bir araya geldi.
Danimarka Kralı Frederik ve Kraliçe Mary, İngiltere Kralı Charles, Belçika Kraliçesi Mathilde, Kral Philippe, Hollanda Kraliçesi Maxima, Kral Willem-Alexander, Prenses Amalia, Norveç Veliaht Prensi Haakon, İsveç Veliaht Prensesi Victoria, İspanya Kralı Felipe ve Kraliçe Letizia; Auschwitz-Birkenau toplama kampında yaşamını yitirenleri andı.
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Kraliyet mensupları, soykırımdan kurtulanlar ve dünya liderleri; çoğunluğu Yahudiler olmak üzere bir milyondan fazla insanın katledildiği kampın kapılarına kurulan büyük çadırların altında toplandı.
Danimarka kraliyet mensuplarıyla Kral Charles, tören sırasında en önde yan yana oturdu.
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Kral Charles, Auschwitz-Birkenau'yu ziyaret eden ilk İngiliz hükümdarı oldu.
Polonya'nın Krakow şehrinde düzenlenen anma töreninde konuşan Kral Charles, "antisemitizmin tehlikeli bir şekilde yeniden ortaya çıkması" konusunda uyarıda bulundu.
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Kraliyet mensupları, Holokost kurbanlarını onurlandırmak için mum bıraktı.
Mumlar, çoğunluğu Yahudiler olan altı milyon Holokost kurbanının ölüme götürülme şeklini simgeleyen orijinal bir tren vagonunun üzerine dizildi.
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Belçika Kraliçesi Mathilde ile Belçika Kralı Philippe
Hollanda, Belçika, Norveç ve Danimarka, II. Dünya Savaşı sırasında Alman kuvvetleri tarafından işgal edilmişti; İsveç ve İspanya ise savaş sırasında tarafsız kalmıştı.
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Hollanda Kraliçesi Maxima, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Prenses Amalia
100 binden fazla Hollandalı Yahudi, yaklaşık 28 bin Belçikalı Yahudi ve 742 Norveçli Yahudi Holokost'ta öldürüldü.
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İspanya Kralı Felipe ile İspanya Kraliçesi Letizia
Danimarka'nın Yahudi nüfusu, Danimarka direniş hareketinin çalışmaları sayesinde Holokost sırasında büyük ölçüde kurtuldu. Birçok Danimarkalı Yahudi, 1943'ün ortalarında deniz yoluyla, tarafsız kalan İsveç'e güvenli bir şekilde taşındı.
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Danimarka Kralı Frederik ile Danimarka Kraliçesi Mary
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