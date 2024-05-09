Kral Charles, Prens Harry'nin askeri görevini Prens William'a devrediyor

Harry, ABD'ye taşındığından beri tahtın varisi olan ağabeyiyle aralarının bozuk olduğu biliniyor. Sarayda yaşadıklarını ve ailesiyle ilgili sırları paylaştığı 'Yedek' (Spare) adlı biyografi kitabını çıkarmasıyla da ailesiyle zaten iyi olmayan ilişkisi daha da bozulan Harry, her fırsatta ailesiyle ilişkisini ne kadar onarmak istediğinden bahsetti. William ise hiçbir zaman kardeşiyle arasındaki sorunu kamuya açık bir şekilde dile getirmedi.