Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem KPSS soruları ve cevapları yayınlandı! İşte 2023 ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı

        KPSS soruları ve cevapları açıklandı! İşte 2023 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

        KPSS soruları ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı, 23 Temmuz Pazar günü 81 il ve merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa da dahil olmak üzere ülke genelinde uygulandı. Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumları devam ederken gözler "KPSS 2023 Lisans sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yayımlandıı. İşte, ÖSYM ile 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 24.07.2023 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS soru ve cevapları araştırmaları hız kazandı. Binlerce aday bugün kamuya atanabilmek için sınavda ter döktü. Bu bağlamda gözler "KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrilirken ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. İşte, 2023 KPSS Lisans sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili detaylar...

        • 2

          KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

          KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı. KPSS soruları ve cevapları kitapçığının yüzde 10'u adayların erişimine açıldı.

        • 3

          ÖSYM'DEN 2023 KPSS DUYURUSU!

          ÖSYM tarafından "2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı." açıklaması yapıldı.

          KPSS SORU VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS Lisans maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak. KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Elon Musk duyurdu: Twitter'da 'X' dönemi
        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        Bazanın altında battaniyeye sarılmış cansız kadın bedeni bulundu
        İspanya'da kıran kırana seçim
        İspanya'da kıran kırana seçim
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde
        Icardi'de son dakika!
        Icardi'de son dakika!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Galatasaray'dan Zaha bombası!
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        Bakan Şimşek: Türkiye gri listeden çıkmak için önemli adımlar atıyor
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        HÜDA PAR saldırısında yeni gelişme
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        Szalai yeni takımıyla anlaştı!
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        İskelenin çöküşü Titanik filmini aratmadı
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        Rodos'taki orman yangını devam ediyor
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        İlaç vererek uyuttuğu kocasını sevgilisiyle öldürdü!
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Kader'in ölümünde korkunç iddia: Mezarında bile rahat bırakmıyor
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklarda!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Fenerbahçe'de yeni hedef: Morten Hjulmand!
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Kavurucu sıcaklara dikkat! Sonuçları ölümcül olabilir
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"