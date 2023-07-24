KPSS soruları ve cevapları açıklandı! İşte 2023 KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı...
KPSS soruları ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı, 23 Temmuz Pazar günü 81 il ve merkezi ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa da dahil olmak üzere ülke genelinde uygulandı. Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumları devam ederken gözler "KPSS 2023 Lisans sınavı soru ve cevapları açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile yayımlandıı. İşte, ÖSYM ile 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı hakkında bilgiler...
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KPSS soru ve cevapları araştırmaları hız kazandı. Binlerce aday bugün kamuya atanabilmek için sınavda ter döktü. Bu bağlamda gözler "KPSS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtına çevrilirken ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. İşte, 2023 KPSS Lisans sınavı soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile ilgili detaylar...
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KPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayımlandı. KPSS soruları ve cevapları kitapçığının yüzde 10'u adayların erişimine açıldı.
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ÖSYM'DEN 2023 KPSS DUYURUSU!
ÖSYM tarafından "2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri Oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı." açıklaması yapıldı.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Lisans maratonu 6 Ağustos'ta tamamlanacak. KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.