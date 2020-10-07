KPSS önlisans 2020 ne zaman? Sorusu devlet memuru olmak isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM 2020 sınav takviminde KPSS önlisans sınav tarihi yer alıyor. İşte detaylar...

KPSS ÖNLİSANS 2020 NE ZAMAN?

KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim’de gerçekleşecek.

KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS önlisans sınav giriş belgesi sınavdan birkaç gün önce yayınlanacak. Sınav giriş yerleri açıklanır açıklanmaz haber sayfamızda yer alacaktır.