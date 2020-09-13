KPSS ne kadar sürecek? KPSS saat kaçta bitecek? soruları adayların ve yakınlarının gündeminde. ÖSYM tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen 2020-KPSS Alan Bilgisi sınavının üçüncü oturumu bugün gerçekleştiriyor. Peki ÖSYM 2020 KPSS lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? KPSS alan bilgisi sınavına dair detaylar haberimizde...

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK? 2020

KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. oturumu saat 10.15'de başlayacak. KPSS Lisans sınavına girecek adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre verilecek.

KPSS LİSANS SINAVI GİRİŞ BELGESİ

Adaylar 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi 3. Oturumu için sınav giriş yerlerini ve belgelerini aşağıdaki link üzerinden edinebilirler.

KPSS LİSANS GİRİŞ BELGESİ

SINAVLARDAKİ KORONAVİRÜS SALGINI ÖNLEMLERİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri hakkında şu bilgileri vermişti:

"Sınav binaları ve salonları sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecekler. Sınav görevlilerimizin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olan adaylar, Başkanlığımız tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek."

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin okul bahçelerine alınmayacağını dile getiren Aygün, adayların sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirileceğini belirtmişti.