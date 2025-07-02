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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS başvurularında son gün ne zaman? İşte 2025 KPSS sınav takvimi

        KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS başvurularında son gün ne zaman?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi, ÖSYM tarafından yılın başında yayımlandı. Takvime göre bu yıl yalnızca lisans mezunlarına yönelik sınavlar yapılacak. Sadece çift yıllarda uygulanan önlisans ve ortaöğretim oturumları ise 2025'te düzenlenecek. KPSS'ye hazırlanan adaylar, belirlenen tarihler doğrultusunda başvuru ve hazırlık sürecini sürdürüyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 22:22 Güncelleme: 02.07.2025 - 22:22
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        • 1

          Binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan 2025 sınav takvimine göre, bu yıl sadece lisans düzeyindeki oturumlar gerçekleştirilecek. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları için düzenlenen sınavlar ise yalnızca çift yıllarda yapıldığı için bu yıl takvimde yer almadı. İşte başvuru ve sınav sürecine dair merak edilenler...

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

          KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir uygulanması sebebiyle bu sene gerçekleştirilmeyecek. KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavlarının 2026 yılının sonbaharında düzenlenmesi bekleniyor.

        • 3

          KPSS TAKVİMİ 2025

          2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.

        • 4

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz'da alınacak. Sınav uygulaması 14 Eylül'de olacak ve sonuçlar da 10 Ekim 2025'de ilan edilecek.

        • 5

          2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak.

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