ÖSYM tarafından KPSS sınav tarihleri ve başvuru tarihleri duyuruldu. Kamuda istihdam sağlamak isteyen yüzlerce kişi gözlerini Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim oturumlarının tarihlerine çevrildi. Peki KPSS ne zaman? ÖSYM ile 2024 Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri takvimi