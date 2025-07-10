Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ 2025 || Son güne girildi! ÖSYM kılavuzu ile GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        KPSS Lisans başvuruları için son gün! ÖSYM ile GY-GK, Alan Bilgisi KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        KPSS başvuru sürecinde sona gelindi. 2025 ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda Kamu Personel Seçme Sınavı 2025 KPSS A Grubu başvuruları 10 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Kamuda memur olmak isteyen adaylar, başvuru işlemlerini saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS başvuru kılavuzu adaylara yol gösterecek. Peki, GY-GK, Alan Bilgisi KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte 2025 KPSS Lisans başvuru ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 08:52 Güncelleme: 10.07.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS Lisansı sınavı için geri sayım başladı. Takvime göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül’de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. 2025 ÖSYM kılavuzu doğrultusunda 26 Haziran’da başlayan KPSS Lisans başvuruları bugün sona erecek. Kamuda memur olmak isteyen ancak henüz başvurularını tamamlamamış olan lisans mezunu adaylar ‘’GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS Lisans başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve ücreti…

        • 2

          2025 KPSS LİSANS BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN!

          Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimiyle Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.

          Takvime göre KPSS Lisans başvuruları, 10 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 23.59’da sona erecek.

          Geç başvurular ise 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacak.

        • 3

          2025 KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

          2025 KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?

          KPSS başvuru kılavuzuna göre; Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ücreti 570,00 TL, Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi.

          Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.

          KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          2025 KPSS NE ZAMAN?

          2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde,

          KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. gün oturumu 13 Eylül 2025 tarihinde,

          KPSS A Grubu 2. gün oturumu ise 14 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek.

          Adayların tümü, 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

        • 6

          2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        Sıcak hava uyarısı! Marmara'da düşüyor, 2 bölgede yağmur var
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        Yazın bunları yaşıyorsanız yalnız değilsiniz!
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        "Cumhurbaşkanımız cumartesi günü tarihi bir açıklama yapacak"
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Habertürk Anasayfa