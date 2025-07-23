KPSS geç başvuru ekranı ÖSYM AİS: 2025 KPSS Lisans geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için KPSS geç başvuru takvimi belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre, Lisans KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz tarihlerinde alınacak ve başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS Lisans geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM AİS KPSS geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...
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Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS A Grubu sınavı için geri sayım başladı. Normal başvuru dönemini kaçıran adaylar, geç başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM sınav takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) geç başvuruları 23-24 Temmuz tarihlerinde alınacak. Peki, GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, KPSS Lisans geç başvuru ekranı, ücreti ve sınav tarihi hakkında detaylar…
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2025 KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimiyle Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) geç başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre KPSS Lisans geç başvuruları, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü başladı ve 24 Temmuz 2025 Perşembe günü sona erecek. Başvurular 24 Temmuz saat 23:59'a kadar yapılabilecek.
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2025 KPSS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
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2025 KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?
KPSS başvuru kılavuzuna göre; Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ücreti 570,00 TL, Alan Bilgisi Oturumları ücreti ise her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlenmişti.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Buna göre Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu için 855 TL, Alan Bilgisi her oturum için 525 TL ödenmesi gerekecek.
Başvuru ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecek. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
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2025 KPSS A GRUBU SINAVI NE ZAMAN?
2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Adayların tümü, 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
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2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
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