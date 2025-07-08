KPSS'ye hazırlanan binlerce aday için kritik dönem başladı. ÖSYM'nin yılın başında duyurduğu sınav takvimi doğrultusunda, 2025’te yalnızca lisans düzeyindeki sınavlar gerçekleştirilecek. Ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki oturumlar ise 2026 yılına ertelendi. Sınav başvuru ve hazırlık süreci, açıklanan tarihler çerçevesinde devam ediyor. İşte başvuru ve sınav sürecine dair detaylar...