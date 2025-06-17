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        Haberler Bilgi Gündem KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? 2025 lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ve başvuruları ne zaman?

        KPSS yaklaşıyor! KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi ÖSYM tarafından yılın başında açıklandı. Takvimde yalnızca lisans mezunlarına yönelik sınavlara yer verilirken, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde sınavların bu yıl yapılmayacağı netleşti. Sınav tarihleriyle birlikte başvuru ve hazırlık sürecini planlamaya başlayan adaylar, gözlerini yakın zamanda yapılacak oturumlara çevirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 19:30 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:30
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        • 1

          Kamuya atanmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 KPSS takvimi belli oldu. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, bu yıl sadece lisans mezunları sınava girebilecek. Ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki adaylar içinse sınav süreci 2026 yılına ertelendi. Takvimin açıklanmasıyla birlikte gözler sınav tarihleri ve başvuru sürecine çevrildi. İşte merak edilenler...

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

          KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları 2 yılda bir uygulanması sebebiyle bu sene gerçekleştirilmeyecek. KPSS Ön lisans ve Ortaöğretim sınavlarının 2026 yılının sonbaharında düzenlenmesi bekleniyor.

        • 3

          KPSS TAKVİMİ 2025

          2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak, sınav 7 Eylül'de düzenlenecek. Sonuçlar 10 Ekim'de duyurulacak.

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.

        • 4

          KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz'da alınacak. Sınav uygulaması 14 Eylül'de olacak ve sonuçlar da 10 Ekim 2025'de ilan edilecek.

        • 5

          2025 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS 2025 sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak.

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