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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,68,69 puanla nereye girilir, atanabilir miyim? 2024 KPSS lisans sınavında kaç net, kaç puan almak gerekiyor?

        KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,68,69 puanla nereye girilir? 2024 KPSS lisans sınavında kaç net kaç puan?

        KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,68,69 puanla nereye girilir, kaç puanla atanabilirim? Öğretmen ve memur alımı sonuçları ve tercihleri için bekleyen adayların gündeminde KPSS puan türü yer aldı. KPSS lisans puan türüyle birçok meslek grubuna alım yapılıyor. Peki KPSS 50,55,60,61,62,63,64,65,68,69 puanla nereye girilir, KPSS lisans sınavında kaç net kaç puan?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 10:05 Güncelleme: 24.08.2024 - 00:14
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        • 1

          KPSS lisans sonuçları açıklanır açıklanmaz 50,55,60,61,62,63,64,65,68,69 puanla alım yapan alanlar araştırılıyor. Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar lisans sınavını 20-21 Temmuz'da tamamladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve 20-21 Temmuz'da yapılan KPSS lisans oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte KPSS puan türleri gündeme geldi. KPSS lisans taban puanları, branş ve kontenjanlar üzerinde etkili olacak. Peki KPSS50,55,60,61,62,63,64,65,68,69 puanla nereye girilir? KPSS lisans sınavında kaç net kaç puan?

        • 2

          KPSS ORTAÖĞRETİM 50,55,60,61,62,63,64,65,68,69 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

          Kamu kurumlarına alım yaptığı puanları, alım yapılan kadroya ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

          ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

          KPSS PUANI KAÇ YIL, NE KADAR GEÇERLİ?

          KPSS 2024, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Öte yandan öğretmen adayları için 2024-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.

          Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

        • 3

          KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS Lisans oturumları sınav sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre KPSS sınav sonuçları, 23 Ağustos Cuma günü açıklanacak.

          Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        • 4
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