KPSS 2025/1 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır? KPSS 2025/1 yerleştirme tercih takvimi
ÖSYM'nin 2025 takvimine göre KPSS/1 tercih tarihi belli oldu. Kilavuzun yayınlanmasıyla birlikte tercih işlemleri başlayacak. Peki KPSS 2025/1 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılır?
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KPSS tercihleri temmuz ayı itibariyle başlayacak. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın beklediği merkezi atama takvimi netleşti. İşte, KPSS tercih tarihi
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KPSS-1 YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın beklediği merkezi atama takvimi netleşti. ÖSYM tarafından duyurulan takvime göre, 2025 KPSS‑1 yerleştirme döneminde tercihler 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süre zarfında adaylar, kamu kurumlarının açıkladığı kadro talepleri doğrultusunda ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tercih listelerini e‑devlet şifreleriyle gönderebilecek.
2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.
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KPSS 1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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