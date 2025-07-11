KPSS 2025/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı
KPSS 2025/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Kamu personeli olmak isteyen vatandaşlar tercih süreciyle ilgili detayları merak ediyor. Adaylar KPSS tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapacak Peki KPSS 2025/1 tercihleri ne zaman yapılacak?
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler şimdi 2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercihlerine çevrildi. İşte KPSS tercih sürecine dair detaylar
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KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar KPSS tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapacak. Yerleştirme taleplerinin kurumlarca bildirilme tarihi 24 Mart-26 Nisan olacak. KPSS 2025/2 tercihleri ise 18-25 Aralık tarihlerinde alınacak.
KPSS 2025/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
KPSS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından açıklandı:
Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu ile işlemlerini yapıyor.
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KPSS tercih işlemleri 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.
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