Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 2025/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı

        KPSS 2025/1 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? KPSS tercih kılavuzu yayınlandı

        KPSS 2025/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Kamu personeli olmak isteyen vatandaşlar tercih süreciyle ilgili detayları merak ediyor. Adaylar KPSS tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapacak Peki KPSS 2025/1 tercihleri ne zaman yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler şimdi 2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercihlerine çevrildi. İşte KPSS tercih sürecine dair detaylar

        • 2

          KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar KPSS tercihlerini ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yapacak. Yerleştirme taleplerinin kurumlarca bildirilme tarihi 24 Mart-26 Nisan olacak. KPSS 2025/2 tercihleri ise 18-25 Aralık tarihlerinde alınacak.

          KPSS 2025/1 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

          KPSS tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından açıklandı:

          Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu ile işlemlerini yapıyor.

        • 3

          KPSS tercih işlemleri 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.

          KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        Yiğit Bulut hayatını kaybetti
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        İklim krizi mesafeyi kısalttı! Van Gölü'nde çarpıcı görüntü!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        F.Bahçe'ye İngiliz sol bek!
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Renault'un yeni SUV modeli 'Boreal' Bursa'da üretilecek
        Türkiye'den Dolunay manzaraları
        Türkiye'den Dolunay manzaraları
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Habertürk Anasayfa