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        Haberler Gündem Güncel Köyü faciadan kurtaran Aslı'ya ödül | Son dakika haberleri

        Köyünü faciadan kurtaran 5 yaşındaki Aslı ödüllendirildi

        Burdur'un İğdeli köyünde 2 ev ile metruk binanın yandığı yangını fark edip ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasını sağlayan 5 yaşındaki Aslı Gül, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:46 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:46
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        Köyü faciadan kurtaran Aslı'ya ödül
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        Burdur'un İğdeli köyünde 2 ev ile metruk binanın yandığı yangını fark edip köyü yanmaktan kurtaran 5 yaşındaki Aslı Gül ödüllendirildi.

        İğdeli köyünde 22 Haziran'daki yangını fark edip ailesine haber verdikten sonra ihbarda bulunulmasını sağlayan Aslı Gül, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde ağırlandı.

        İtfaiye ekipleri tarafından karşılanan Aslı Gül'e eğitim seti ve çeşitli hediyeler verildi. Burdur İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, "22 Haziran Pazar günü Burdur merkez İğdeli köyünde meydana gelen ve 2 ev ile 1 metruk binanın zarar gördüğü yangını ilk görüp ailesine haber verdikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranmasını sağlayan Aslı Gül kızımızı ağırladık. İhbarla itfaiyenin zamanında müdahalesi, daha fazla zararın önüne geçilmesini sağladı" dedi.

        Aslı Gül’e tablet, okula başlayacak olmasından dolayı eğitim seti ve çeşitli hediyeler verdiklerini söyleyen Ballak, "Aslı, dumanı görür görmez hemen uyuyan babaannesini uyandırarak acil çağrı merkezini arattırdığını söyledi. Tüm arkadaşlarına herhangi bir yangın durumunda, 112’yi arayarak ihbarda bulunmalarını tavsiye etti. Aslı sayesinde neredeyse bir köy yanmaktan kurtulmuş oldu. İğdeli köyündeki evlerin neredeyse hepsi ahşap ve evler birbirine eklentili. Belediye başkanımızın talimatıyla Aslı'nın bu davranışı itfaiye müdürlüğümüzce ödüllendirildi" diye konuştu.

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        #burdur haberleri
        #yangın
        #aslı gül
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