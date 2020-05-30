Kovid-19, hastanedeki ilk haftada her 10 şeker hastasından birinin ölümüne neden oldu

AA

Fransız uzmanların yaptığı araştırmanın sonuçları, Diabetologia dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde Fransa'da 10-31 Mart'ta 53 hastanede 1300'den fazla Kovid-19 hastası takip edildi.

Bu kişilerin yüzde 89'unun Tip 2, yüzde 3'ünün Tip 1 şeker hastası olduğu, kalanlarda şekerin diğer türlerinin bulunduğu belirtildi.

Yaş ortalaması 70 olan hastaların büyük bölümünü erkeklerin oluşturduğu kaydedildi.

Bu kişilerin yüzde 29'u, hastaneye kaldırılmalarını izleyen 7 gün içinde yaşamını yitirdi ya da solunum cihazına bağlandı.

Grupta ilk bir haftada her 10 kişiden birinin hayatını kaybettiği, her 5 kişiden birinin solunum cihazına bağlandığına işaret edildi.

Bu kişilerde hastaneye kaldırıldıktan sonraki 7 gün içinde taburcu edilenlerin oranı yüzde 18 oldu.

Araştırmada, 75 yaş üzerindekilerin ölüm olasılığının 55 yaş altındakilerin 14, 65 ila 74 yaşındakilerin de 3 katı olduğu, bunun yanı sıra uyku apnesinin hastanedeki ilk 7 günde ölüm riskini 3 katına çıkardığı görüldü.