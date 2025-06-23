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        Haberler Bilgi Yaşam Kötü kokuya doğadan gelen çözüm: Ev yapımı doğal deodorantlar

        Evde hazırlayın, güvenle kullanın: Sağlıklı ve çevre dostu deodorant tarifleri

        Geleneksel deodorantlarda bulunan paraben ve alüminyum gibi maddelerin zararları artık daha fazla gündemde. Alternatif arayanlar için işte evde hazırlanabilecek etkili ve doğal tarifler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2025 - 11:30 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:30
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        Ev yapımı doğal deodorantlar
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        Hem sağlıklı kalmak hem de kötü kokulara veda etmek mümkün! Cildinize zarar vermeyen, doğaya dost doğal deodorantlarla tanışın. Üstelik yapımı da sandığınızdan kolay.

        DOĞAL DEODORANT NEDİR VE NEDEN TERCİH EDİLMELİDİR?

        Ter kokusu, aslında terin kendisinden değil, cilt yüzeyinde bulunan bakterilerin teri parçalayarak oluşturduğu bileşenlerden kaynaklanır. Deodorantlar bu sürece müdahale ederek kötü kokuyu azaltır veya önler. Doğal deodorantlar, bitkilerden elde edilen ve insan sağlığına zararlı kimyasallar içermeyen içerikleriyle öne çıkar. İçeriğinde esansiyel yağlar ve hoş kokulu bitkisel özler bulunan bu ürünler, son dönemde sağlıklı yaşamı benimseyen bireyler tarafından daha fazla tercih edilmektedir.

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        DOĞAL DEODORANTLARIN SAĞLIĞA FAYDALARI

        1. TERLEMEYİ ENGELLEMEZ

        Doğal deodorantların en büyük avantajlarından biri, terlemeyi durdurmamasıdır. Terleme, vücudun sıcaklık dengesini sağlayan ve toksinleri atmasına yardımcı olan doğal bir mekanizmadır. Geleneksel deodorantlar gözenekleri tıkayarak bu süreci engelleyebilirken, doğal deodorantlar sadece kötü kokunun oluşmasını önler.

        2. CİLDİ TAHRİŞ ETMEZ

        Kimyasal içerikli deodorantlar, özellikle hassas ciltli bireylerde kaşıntı, kızarıklık ve tahriş gibi sorunlara yol açabilir. Doğal içerikler ise cilde daha nazik davranarak bu tür yan etkilerin önüne geçebilir.

        3. TOKSİK MADDE İÇERMEZ

        Paraben, alüminyum ve sentetik kokular gibi sağlığa zararlı maddeler doğal deodorantlarda yer almaz. Bu nedenle özellikle hamileler, çocuklar ve alerjiye yatkın bireyler için daha güvenlidir.

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        4. ALERJİ RİSKİ DÜŞÜKTÜR

        Doğal içerikli deodorantlarda kullanılan bileşenler daha az alerjenik olma eğilimindedir. Ancak yine de bazı esansiyel yağlara karşı bireysel duyarlılık oluşabileceğinden dikkatli olunmalıdır.

        5. ÇEVRE DOSTUDUR

        Doğal deodorantlar sadece insan sağlığına değil, çevreye de duyarlıdır. Doğaya zarar vermeyen içerikleriyle biyolojik olarak çözünebilen bu ürünler, çevre kirliliği oluşturmaz.

        DOĞAL DEODORANT YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER

        1. KARBONAT VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

        Karbonat, kötü kokuları nötralize ederken antimikrobiyal özelliğiyle bakterileri azaltır. Hindistan cevizi yağı ise hem cildi besler hem de antibakteriyel etkisiyle kokunun oluşumunu engeller.

        2. LİMON VE LAVANTA YAĞI

        Limon yağı, ciltteki bakterileri ortadan kaldırarak sivilce oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Lavanta yağı ise hem ferahlatıcı kokusu hem de antimikrobiyel etkisiyle deodorant yapımında tercih edilir.

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        3. MISIR NİŞASTASI

        Terleme sonucu oluşan nemi emerek cildin kuru kalmasını sağlayan mısır nişastası, genellikle karbonatla birlikte kullanılır ve kötü kokunun önüne geçer.

        EVDE DOĞAL DEODORANT TARİFLERİ

        KOLAY VE ETKİLİ KARBONATLI DEODORANT

        Malzemeler:

        - 6 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

        - 3 yemek kaşığı karbonat

        - 3 yemek kaşığı mısır nişastası veya ararot

        - 10 damla esansiyel yağ (biberiye, lavanta vb.)

        Yapılışı:

        Tüm kuru malzemeler karıştırılır, ardından Hindistan cevizi yağı ve esansiyel yağ eklenerek homojen bir kıvam elde edilir. Kapaklı bir kavanoza alınarak serin bir yerde saklanabilir. Parmak ucuyla uygulanması yeterlidir.

        HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI DOĞAL DEODORANT

        Malzemeler:

        - Çeyrek bardak karbonat,

        - Çeyrek bardak GDO'suz ararot nişastası,

        - Çeyrek bardak organik rafine edilmemiş Hindistan cevizi yağı,

        - 10-15 damla portakal veya ladin yağı

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        Hazırlanışı:

        Tüm malzemeler iyice karıştırılır ve cam bir kavanozda saklanır. Bezelye tanesi kadar miktar koltuk altına sürülerek kullanılabilir.

        ÇAY AĞACI YAĞLI ANTİBAKTERİYEL DEODORANT

        Malzemeler:

        - 1/3 su bardağı karbonat

        - 1/2 su bardağı mısır nişastası

        - 5 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

        - 16 damla çay ağacı yağı

        Hazırlık:

        Karbonat ve mısır nişastası karıştırılır. Ayrı bir kapta Hindistan cevizi yağı eritilir ve esansiyel yağlarla birlikte tüm karışıma eklenir. Hava almayan bir kapta saklanarak düzenli kullanılabilir.

        DOĞAL DEODORANT KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        ALERJİ RİSKİ VE MALZEME KALİTESİ

        Her ne kadar doğal içerikler daha güvenli olsa da bazı bireylerde lavanta, nane, çay ağacı gibi yağlar alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Özellikle kontakt dermatit riski göz önünde bulundurulmalı, kullanılmadan önce cilt testi yapılmalıdır. Ayrıca kullanılan hammaddelerin taze ve kaliteli olmasına dikkat edilmelidir.

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        KOLTUK ALTI HASSASİYETİ OLANLAR İÇİN ÖNERİLER

        - Koku içermeyen sabun ve deterjanlar tercih edin.

        - Nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler giyin.

        - Aşırı sıcak ortamlardan kaçının.

        - Kuru ciltler için kokusuz nemlendiriciler kullanın.

        - Cilt tahrişinde soğuk kompres uygulayın.

        - Kıyafetle cilt arasında sürtünmeyi azaltmak için pudra kullanabilirsiniz.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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