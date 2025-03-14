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        Haberler Bilgi Ekonomi KOSGEB İş Geliştirme Desteği programı başvuruları, destek miktarı, geri ödeme planı, desteklenen sektörler ve giderler

        KOSGEB İş Geliştirme Desteği programına başvurular sürüyor! Program hangi sektörleri karşılıyor?

        KOSGEB İş Geliştirme Desteği'nin 2025 yılı ilk başvuruları sürüyor. Program kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Geri ödemeler ise 36 aylık program süresi sonunda başlıyor. İşte, KOSGEB İş Geliştirme Desteği detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 10:32 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:32
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        • 1

          İş Geliştirme Desteği 2025 Yılı 1. dönem başvuruları devam ediyor. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama gibi birçok sektöre finansmanın ayrıldığı programda geçen sene 1631 projeye 2 milyar 200 milyon TL tutarında destek sağlandı. Peki, İş Geliştirme Desteği ne kadar, başvuruları ne zaman bitiyor?

        • 2

          KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

          Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği 2025 yılı 1. dönem başvuruları 1 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak.

        • 3

          KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ NE KADAR, GERİ ÖDEME PLANI NASIL?

          İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.

          Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.

        • 4

          HANGİ SEKTÖRLERE DESTEK VERİLİYOR?

          İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

        • 5

          HANGİ GİDERLER DESTEKLENİYOR?

          Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.

        • 6

          DESTEKLENECEK İŞLETMELER NASIL BELİRLENİYOR?

          Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanmaktadır. Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmektedir. Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6’ya giren başvurular Jüri değerlendirilmesine sevk edilmektedir. İllerde; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Jüriler tarafından başvurular değerlendirilmektedir. Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunmaktadır.

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