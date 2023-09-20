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        Haberler Yaşam Koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

        Koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde, koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:58
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          Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde çiçek açan kum zambakları için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bakım çalışması yaptı.

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          Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere, kum zambaklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi.

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          Kum zambaklarının koparılmaması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Kum zambaklarını koparan ve tahrip edenlere 244 bin 315 lira para cezası uyguluyoruz.

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          Kum zambaklarının korunması konusunda tüm halkımızdan duyarlı olmalarını bekliyorum" dedi.

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          Çetin, belli dönemlerde öğrencilerle kum zambağı ektiklerini de ifade etti.

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