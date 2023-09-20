Koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, koruma altındaki kum zambakları çiçek açtı
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Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde çiçek açan kum zambakları için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bakım çalışması yaptı.
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Erdemli Şefi Mevlüt Çetin, gazetecilere, kum zambaklarının neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi.
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Kum zambaklarının koparılmaması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Kum zambaklarını koparan ve tahrip edenlere 244 bin 315 lira para cezası uyguluyoruz.
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Kum zambaklarının korunması konusunda tüm halkımızdan duyarlı olmalarını bekliyorum" dedi.
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Çetin, belli dönemlerde öğrencilerle kum zambağı ektiklerini de ifade etti.
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