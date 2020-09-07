Sivassporlu futbolcu Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.