Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken Fransa'da üzücü bir olay yaşandı. Ligue 1 ekiplerinden Reims'in takım doktoru Bernard Gonzalez, koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra intihar etti.

Eşiyle birlikte evde karantinaya alınan doktorun, bir mektup bırakarak kararının gerekçelerini de anlattığı kaydedildi.

Reims Belediye Başkanı Arnaut Robinet, olayı duyduktan sonra büyük bir şok yaşadığını belirterek "Reims'in Ligue 1'e dönmesinde, sakat oyuncuların tedavisiyle ilgilenerek büyük payı olmuştu. Harika bir profesyoneldi. Onun ailesi, eşi, tüm şehir için üzgünüm. Korona'nın kurbanlarından biri oldu. Mektup bıraktığını biliyorum ancak içeriğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Reims Kulübü'nden br yönetici ise üzücü hadiseyle ilgili "Bernard Gonzalez ile geçen hafta konuştum, iyiydi. Akıl almaz bir acı. Oyuncuları ve teknik heyeti bilgilendireceğiz, bizim için büyük şok" dedi.