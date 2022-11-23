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Korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Depremde ve gece uyumadan önce okunacak dualar

Özellikle geceleri ve yaşanan afetler sonrasında yaşanan vesveseler neticesinde oluşan korkular için okunması gereken dualar mevcut. Ülkemizde sıklıkla yaşanan depremlerden biri de dün gece meydana geldi. Deprem birçok il ve illerde hissedilirken büyük korkuya neden oldu. Depremden korkan ve geceleri uyumakta zorluk çekenler için okunması gereken duaları bir araya getirdik.

Giriş: 23.11.2022 - 12:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Korku insanın en büyük düşmanıdır. Herkeste bulunan korku duygusu kararında olduğu zaman insanı dinç bile tutabilir ancak gereğinden fazla yaşanırsa insan hayatını çıkmaza sokar. Geceleri karanlıktan korkan, uyumakta zorluk çekenlere ek olarak depremler tüm ülke genelinde daha ciddi etkiler bırakıyor. Korkuları yenmek için yapılacak dualar sizi vesveselerden uzak tutarak ferahlamanızı sağlayacaktır. Peki, korkunca okunacak dua, gece korkmamak için okunacak dualar neler? Gece uyumadan önce, deprem anında ve sonrasında okunacak dualar...

  • KORKU, VESVESE VE SIKINTI İÇİN OKUNACAK DUALAR

    Nas, Felak, Ayetel Kürsi Sureleri, insanın başına gelebilecek görünür ve görünmez tüm kötülüklerden korur. Nas kelimesi "insanlar"; Felak kelime ise "sabah aydınlığı" anlamına gelmektedir.

    Nas Suresinin Türkçe Okunuşu

    Kul e'ûzü birabbinnâs

    Melikinnâs

    İlâhinnâs

    Min şerrilvesvâsilhannâs

    Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

    Minelcinneti vennâs

    Nas Suresi Türkçe Meali

    De ki: "Cinlerden olsun insanlardan olsun, insanların kalplerine vesvese sokan sinsi şeytanın şerrinden insanların rabbine, insanların mâlik ve hâkimine, insanların mâbuduna sığınırım!"

  • Felak Suresinin Türkçe Okunuşu

    Kul e'ûzü birabbil felak

    Min şerri mâ halak

    Ve min şerri ğasikın izâ vekab

    Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

    Ve min şerri hâsidin izâ hased

    Felak Suresi Türkçe Meali

    Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım."

  • Ayetel Kürsi Türkçe Okunuşu

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

    lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

    ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

    velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

    velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

    Ayetel Kürsi Türkçe Meali

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

    Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.

    Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.

    Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

    O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

    O'na bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

  • GECE YATMADAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

    Gece yatmadan önce dua etmek hem insanın iç huzurunu sağlaması adına oldukça önemli. İslam dininde önemli bir yere sahip olan duanın gece yatmadan önce yapılmsı büyük önem taşırken korkularımızı da yenmemizi sağlayacaktır. Peki, uyumadan önce hangi dualar okunur? Hangi dualar iyi bir uykuya hazırlar, korkuya iyi gelir? İşte etkili dualar...

    Şeyh Şihâbüddin Sühreverdi Hazretleri buyurdu ki:

    Her sabah üç defa bu duayı okuyanı Allah yanmaktan, boğulmaktan ve ani ölümden emin kılar:

    Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

    Her türlü kötülük ve beladan koruyan dua:

    "Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim" duasını üç defa okuyanlar her türlü musibetten korunur. Bu duayı okuyanlar için, "Gece büyük yangın oldu, her odada eşyalar yandı, duayı okuyanlara bir şey olmadı." denmektedir.

    "Allah'ın gazabına uğramaktan, O'nun cezasından, kullarının şerrinden ve bana gelmelerinden Allah'ın tam kelimelerine sığınırım." anlamına gelen ve okunuşu "Euzü bi-kelimatillahi't-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati'ş-şeyetîni en yahdûrun." olan dua da uyumadan önce okunması gerekenler arasındadır.

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