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        Haberler Gündem 3. Sayfa KORKUNÇ OLAY! Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde 32 yaşındaki O.K., miras meselesi nedeniyle çıkan tartışmada dayısı 63 yaşındaki Şenol Göktaş'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil yeğen, jandarma tarafından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:39 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:44
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        Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
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        Aydın'da kan donduran olay, saat 06.00 sıralarında İncirliova'ya bağlı kırsal Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi.

        MİRAS TARTIŞMASI YAŞANDI

        Şenol Göktaş (63), kendisine ait mısır tarlasında yeğeni O.K. (32) ile iddiaya göre miras meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

        DAYISINI BIÇAKLAYIP KAÇTI

        DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmada O.K., dayısı Göktaş'ı defalarca bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Şenol Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırıldı.

        KATİL YEĞEN YAKALANDI

        Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O.K., kısa sürede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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