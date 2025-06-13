Dayı ile yeğenin 'kanlı miras' kavgası!
Aydın'ın İncirliova ilçesinde 32 yaşındaki O.K., miras meselesi nedeniyle çıkan tartışmada dayısı 63 yaşındaki Şenol Göktaş'ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan katil yeğen, jandarma tarafından gözaltına alındı
Aydın'da kan donduran olay, saat 06.00 sıralarında İncirliova'ya bağlı kırsal Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi.
MİRAS TARTIŞMASI YAŞANDI
Şenol Göktaş (63), kendisine ait mısır tarlasında yeğeni O.K. (32) ile iddiaya göre miras meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
DAYISINI BIÇAKLAYIP KAÇTI
DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmada O.K., dayısı Göktaş'ı defalarca bıçaklayıp, kaçtı. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Şenol Göktaş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Hastanesi morguna kaldırıldı.
KATİL YEĞEN YAKALANDI
Ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. O.K., kısa sürede saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan O.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturma sürüyor.