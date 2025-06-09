Genç kızın yüzüne 'torpil' isabet etti!
Siirt'in Kurtalan ilçesinde gençlerin eğlenmek için patlattığı 'torpil', yoldan geçen A.A. isimli genç kızın yüzüne isabet etti. Yaralanıp yere yığılan A.A., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı
Giriş: 09.06.2025 - 13:53 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:53
Siirt'te olay, Kurtalan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli genç kız, mahallede yürüdüğü sırada, gençlerin birbirine attığı torpilin patlamasıyla yüzünden yaralandı.
GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.A., Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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