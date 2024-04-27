KORAY AYDIN KİMDİR?

Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Baba adı Halil İbrahim, anne adı Sebahat'tır.

Makine Mühendisi olan Koray Aydın, 1978'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakültesi'nden mezun oldu. Milliyetçi Hareket Partisi’nden 19. Dönemde Trabzon, 21. Dönemde Ankara, 24 ve 25. Dönemde Trabzon Milletvekili seçildi.

Aydın, 19. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, 24. Dönemde Milli Savunma Komisyonu Üyesi, 21. Dönemde Grup Başkanvekili ve 25. Dönemde de TBMM Başkanvekili görevlerinde bulundu. 57. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini yürüttü.