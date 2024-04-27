Koray Aydın kimdir? İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın'ın hayatı ve siyasi kariyeri
İYİ Parti, Meral Akşener'in istifası sonrası 27 Nisan Cumartesi günü 5'inci Olağanüstü Genel Kurulu'na gidiyor. Seçimlerde genel başkanlık için 4 aday (Koray Aydın, Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodaz) yarışacak. Bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkan adaylarından Koray Aydın'ın hayatı ve siyasi kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Koray Aydın kimdir sorusunun yanıtı...
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İYİ Parti, Genel Başkanı'nı belirlemek üzere Olağanüstü Genel Kurulu'na gitti. Oy verme süreci başlarken ilk tur sonuçlarında Koray Aydın'ın ismi öne çıktı. Peki, "Koray Aydın kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın nereli?" İşte İYİ Parti Genel Başkan Adayı Koray Aydın'ın hayatı ve siyasi kariyeri...
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KORAY AYDIN KİMDİR?
Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Baba adı Halil İbrahim, anne adı Sebahat'tır.
Makine Mühendisi olan Koray Aydın, 1978'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine ve Elektrik Fakültesi'nden mezun oldu. Milliyetçi Hareket Partisi’nden 19. Dönemde Trabzon, 21. Dönemde Ankara, 24 ve 25. Dönemde Trabzon Milletvekili seçildi.
Aydın, 19. Dönemde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, 24. Dönemde Milli Savunma Komisyonu Üyesi, 21. Dönemde Grup Başkanvekili ve 25. Dönemde de TBMM Başkanvekili görevlerinde bulundu. 57. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini yürüttü.
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İYİ Parti kurucularından olan Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı unvanıyla Kurucu Teşkilat Başkanı ve Siyasi İşler Başkanı olarak görev yaptı. 27. ve 28. Dönemde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçildi. 7 Haziran 2023 tarihinde İYİ Parti TBMM Grup Başkanı olarak seçilmiştir. Koray Aydın evli ve 3 çocuk babasıdır.
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