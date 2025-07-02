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        Haberler Kültür-Sanat 'Kopya' sanılan Rodin heykeli 1 milyon dolara satıldı!

        'Kopya' sanılan Rodin heykeli 1 milyon dolara satıldı!

        Fransa'da 'kopya' sanıldığı için değersiz olduğu düşünülen ve aile fotoğraflarının arasında sergilenen heykelin Fransız sanatçı Auguste Rodin'e ait olduğu ortaya çıktı. Umutsuzluk adlı heykel açık artırmada yaklaşık 1 milyon dolara alıcı buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 17:10 Güncelleme: 02.07.2025 - 17:16
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        'Kopya' sandılar, 1 milyon dolara satıldı!
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        Fransız heykeltıraş Auguste Rodin’e ait olan fakat ‘kopya’ sanılan heykel, açık artırmada 984 bin dolara (39 milyon 148 bin TL) satıldı. Eseri ABD’nin Batı Yakası’ndan genç bir bankacı satın aldı.

        Açık artırmayı gerçekleştiren Rouillac Müzayede Evi’nin yaptığı açıklamaya göre, Le Désespoir (Umutsuzluk) adlı heykel, bir kayanın üzerinde oturmuş, bir ayağını tutarken dizlerini göğsüne çekmiş bir kadın figürünü tasvir ediyor.

        PİYANONUN ÜZERİNDE DURUYORDU

        CNN'de yer alan habere göre Fransa’da yaşayan heykelin önceki sahipleri eserin değerinden habersizdi. Aile ‘kopya’ olduğuna inandıkları heykeli, piyanonun üzerinde, aile fotoğraflarının yanında sergiliyordu.

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        Ancak müzayede uzmanı Aymeric Rouillac ve Rodin Komitesi’nin kurucularından Jérôme Le Blay’ın yaptığı inceleme sonucunda eserin orijinal bir Rodin heykeli olduğu doğrulandı.

        En son 1906 yılında satılan heykelin 2024’ün sonunda yeniden keşfedildiği kaydedildi.

        1840-1917 yılları arasında yaşayan Rodin, ‘Le Désespoir’in birkaç farklı versiyonunu da yapmıştı.

        28,5 cm x 15 cm x 25 cm boyutlarında olan heykel, Rodin’in 200'den fazla figür ve grup içeren anıtsal eseri ‘Cehennemin Kapıları’nın bir parçası olarak modellenmişti.

        KARİYERİNİN EN İYİ DÖNEMİNE AİT

        Jérôme Le Blay, eseri gördüğü anda istisnai olduğunu anladığını belirtti.

        Rodin’in genellikle mermer üzerindeki ilk çalışmaları asistanlarına yaptırdığını, son rötuşları ise kendisinin yaptığını ekleyen Le Blay, eserin kariyerinin en iyi dönemine ait olduğunu söyledi.

        Le Blay, her yıl birçok bronz Rodin eserinin açık artırmaya çıktığını ancak mermerlerin çok daha nadir bulunduğunu ifade etti.

        Rodin, ölümünün ardından tüm eserlerini Paris’teki Rodin Müzesi’ne bırakmış, bronz heykellerinin üretiminin devam etmesine izin vermişti.

        Rodin’e ait mermer heykellerin çoğu Rodin Müzesi ya da büyük müzeler tarafından saklanıyor. Bazı nadir eserleri ise özel koleksiyonlarda bulunuyor.

        *Haberin temsili görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #Rodin
        #Fransız heykeltıraş
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