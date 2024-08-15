KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçiş ücreti otomobiller için 33 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü için 585 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 70 TL, Osmangazi Köprüsü için 555 TL oldu.