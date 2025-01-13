2025 KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) tarafından yapılan açıklama ile köprü ve otoyol geçiş ücretleri belli oldu. KGM’nin internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı.

‘’Karayolları Genel Müdürlüğünce ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir.’’