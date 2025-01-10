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        Haberler Bilgi Spor Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Mourinho'nun muhtemel 11'i - Fenerbahçe Haberleri

        Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Konyaspor'a konuk oluyor. Lig'de oynadığı 17 maçta 12 galibiyet 3 beraberlik alan sarı lacivertliler, 2 müsabakadan yenik ayrıldı ve 39 puanla 2. sırada yer aldı. Öte yandan çıktığı 17 mücadelede beşer galibiyet ve beraberlik alan Konyaspor, 7 maçı kaybetti ve 13. basamakta bulundu. Peki, Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 13:46 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:46
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        • 1

          Konyaspor- Fenerbahçe maçına sayılı günler kaldı. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Çorum FK’yı 1-0 yenen Konyaspor, zorlu maç öncesinde moral buldu. Öte yandan sarı lacivertliler, ligde şampiyonluk parolasıyla çıktığı sezonda rakibi Galatasaray ile 8 puan farkını kapatmanın peşinde. Peki, heyecanla beklenen Konyaspor- Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

        • 2

          KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

          Konyaspor- Fenerbahçe maçı 13 Ocak Pazartesi günü 20.00'de oynanacak.

        • 3

          KONYASPOR- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

          İrfan Can, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Saint Maximin, El Nesyri

        • 5

          MOURİNHO'DAN YABANCI VAR AÇIKLAMASI

          TFF'nin yabancı var kararıyla ilgili de konuşan Jose Mourinho, "Bir etkisi olacak mı bilmiyorum. İnsanların beni yanlış anlamasını istemem, Türkiye harika bir ülke. İnsanlar futbola çılgıncasına aşıklar, ben de burayı daha iyi hale getirmek istiyorum. Ancak herkesin gözü önündeki şeyleri konuşmaktan da geri durmayacağım. Yabancı hakemler bu duruma fayda sağlayacak mı bilmiyorum." açıklamasında bulundu.

        • 6

          "ADİL YARIŞ İSTERİM"

          Mourinho ayrıca, "Kaybettiğim zamanda da hep adil yarış olmasını dilerim. Adil yarış olmayınca bu durum benim canımı acıtıyor. Uzun vadede futbola tutkusu olan insanların da canını acıttığını düşünüyorum. Çünkü bu ülkedeki insanlar futbola aşık." diye konuştu.

        • 7
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