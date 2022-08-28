Konyaspor Fenerbahçe maçı bugün mü, ne zaman, hangi gün oynanacak? Konyaspor Fenerbahçe maçı bugün mü, hangi kanalda yayınlanacak? Konya FB maçı nerede oynanacak, bilet fiyatları ne kadar?

Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün? Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Konyaspor Fenerbahçe maçı için artık nefesler tutuldu. Geçen sezon ligi 2. ve 3. sırada bitiren iki takımın zorlu mücadelesine sahne olacak Konyaspor Fenerbahçe maçı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve nerede oynanacak?

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