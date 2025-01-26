Konyaspor'dan Halil Umut Meler'e tepki!

Konyaspor Kulübü, 1-0 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

KONYASPOR'DAN HAKEME TEPKİ

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https://x.com/konyaspor/status/1883247818854318211

Halil Umut Meler'in maç içinde verdiği kararları derlediği bir video paylaşan Konyaspor, "Yine birilerine Umut oldu!" ifadelerini kullandı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ahmed Kutucu, Eyüpspor'da olsaydı bu pozisyonda atılmayacak mıydı? Çok bariz bir pozisyon. Adil'e yapılan bir hamle var. Kırmızı kart beklentimiz vardı." ifadeleri ile Meler'in yönetimine tepki göstermişti.