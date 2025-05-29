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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'da Ömer Korkmaz'dan adaylık açıklaması! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'da Ömer Korkmaz'dan adaylık açıklaması!

        Konyaspor'da çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağan genel kurulun ardından konuşan Başkan Ömer Korkmaz, "Bizim yönetimimiz bir sonraki dönem için aday değil" diyerek görevi bırakacaklarını duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 16:47 Güncelleme: 29.05.2025 - 16:47
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        Ömer Korkmaz'dan adaylık açıklaması!
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        Konyaspor Olağan Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 13 Haziran Cuma gününe ertelendi. Ertelenen toplantının ardından konuşan Başkan Ömer Korkmaz, görevi devredeceklerini ve yeniden aday olmayacağını açıkladı. Korkmaz, “Yönetim içinde bir aday olmadı. Camiamızın beklentisi olan isimler vardı ama önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Aslında biz ilk genel kurul tarihini belirlediğimiz zamanda bile devam etmeyeceğimizin sinyalini vermiştik. Bizim yönetimimiz önümüzdeki dönem Konyaspor yönetimine aday değil. Bugün geldiğimiz noktada çoğunluk sağlanamadı. Genel kurulumuz 13 Haziran’a sarkmış durumda” dedi.

        "KONYASPOR, ÇOK İYİ YÖNETİMLE DAHA İYİ HALE GELEBİLİR"

        Sözlerini sürdüren Korkmaz, “Bugün itibariyle Konyaspor’un sponsorluk, isim hakkı, kombine gibi hiçbir gelir kaynağı harcanmış değil. Temiz bir organizasyon devredilmeye hazır. Çok iyi bir yönetimle çok iyi bir pazarlamayla bu süreç daha iyi hale gelebilir. Buradan tüm şehrin dinamiklerini Konyaspor için davet ediyorum" şeklinde konuştu.

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