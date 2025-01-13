Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Hakemlere yenildik!

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "HAKEME YENİLDİK!" Mücadeleyi değerlendiren Korkmaz, "Burada güzel mücadele vardı. Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil! Her maç daha değerli bundan sonra! Anadolu takımları olarak bu kararlardan tatmin olmak istiyoruz. Anadolu kulüplerinin canı yanıyor. Fenerbahçe'de Kostic'in en az 3 sarı kartı vardı. Dzeko'nun kırmızı kartı vardı. Korner olmayan pozisyondan gol yedik. Bunlarla nereye kadar gideceğiz! Ceza sahasında atılan dirsek Kadıköy'de olsa, penaltı verilmeyecek miydi? Sahada hakem yok, VAR'da hakem yok. Kararları oyuncular verse, Fenerbahçeli futbolcular bile 2 kişiyi atardı. Oyuncularıma gurur duydum, onlara da söyledim. 'Fenerbahçe'ye değil, hakemlere yenildik' dedim." ifadelerini kullandı. REKLAM

"F.BAHÇE VE G.SARAY'IN İÇ ÇEKİŞMESİ..." Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki çekişmeden rahatsızlık duyduğunu belirten Korkmaz, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın iç çekişmesi, bizi huzursuz etmeye başladı. Galatasaray maçını izlerken 'Aman hakem hatası olmasın, yarın bizim maçta da olur' diyorum. Bu noktaya geldik! Yenildiğimize üzülmedim, durumu gördük. Oyuncularım isyan ediyor, 'Hakkımızı koru' diyorlar ama ben ne yapabilirim? Burada konuşuyorum, biz ne yapabiliriz başka? Başakşehir-Galatasaray maçını kendi maçımız gibi izliyoruz. Aman bir şey olmasın istiyoruz! Konuşmaları mı yasaklanacak, ne olacak bilmiyorum. Türkiye'deki futbol birkaç kulüpten ibaretse, kendi aralarında oynasınlar." dedi.

"1 HAFTA ÖNCEDEN BASKI ALTINA ALIYORLAR" Başkan Korkmaz ayrıca, "Türk hakemleri baskıyı hissetmezlerse, iyi maç yönetirler. Bir hafta önceden rakipleri, hakemleri baskı altına alıyorlar." sözlerini sarf etti.