14. dakikada Maxim'in sol kanattan ortasında yeşil beyazlı savunma oyuncusu Adil Demirbağ, topla Pekhart'a arasına girerek takımı adına tehlikeyi önledi.

24. dakikada Guilherme'nin sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, altıpas içinde Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Muhammet Demir'in vuruşunda top, üstten auta çıktı.

28. dakikada ceza yayı önünde Endri Çekiçi ile duvar pasında ceza sahasına giren Muhammet Demir'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

35. dakikada Sagal'ın ceza sahası içinde Michalak'a müdahalesinde hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını işaret etti.

37. dakikada Guilherme'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Günay Güvenç, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle bitti.

49. dakikada Konyaspor'un golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Sağ kanattan korner atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Bytyqi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyonda elle oynama tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

59. dakikada Muhammet Demir'in pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bytyqi'nin şutunda defansa çarpan top, kornere çıktı.

85. dakikada konuk ekip öne geçti. Maxim'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında altıpas üzerinde topla buluşan Arda Kızıldağ, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybeden madenciler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Seremoniye madenci baretiyle çıkan futbolcu ve hakemler, "Milletimizin başı sağolsun" yazılı pankart açtı.