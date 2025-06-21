'Konya Tiridi'nin tarihi, Selçuklu saraylarına dayanıyor

Kuru vişneleri bayat ekmeğin üzerine dökerek, yemekten sonra veya da önce insanlar damak zevkini değiştirebilmek için kullandıkları bir tatlıdır. Tiridin tarihi ise Selçuklu mutfaklarına kadar dayanıyor. Şu anda günümüzde Konya'nın gastronomisi biraz daha ileri seviyelere gitmeye başladı ve birçok yemeklerimiz var. Şu anda biz burada tirit çeşitlerinden üç tanesini sunuyoruz" diye konuştu.