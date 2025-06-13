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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Öğretmen katilinden kan donduran cevap - SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!

        Konya'da, 33 yaşındaki rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü, çalıştığı okulda otomatik av tüfeğiyle öldüren eski ev arkadaşı 27 yaşındaki Berkehan Oluk, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusunu "Pişman değilim" diyerek yanıtladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 12:00 Güncelleme: 13.06.2025 - 13:12
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        Öğretmen katilinden kan donduran cevap!
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        Konya'da olay, dün saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak'taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

        TAM 10 EL ATEŞ ETMİŞ

        DHA'daki habere göre okula taksiyle gelen Berkehan Oluk (27), rehberlik öğretmeni olan eski ev arkadaşı Muhammed Öz'ün (33) odasına girip, paltosunun altına gizlediği otomatik tüfekle 10 el ateş etti.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Berkehan Oluk, polis ekipleri gelene kadar okulda bekledi. Okula gelen sağlık ekipleri, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Berkehan Oluk'u gözaltına aldı.

        ARALARINDAKİ GEÇİMSİZLİK HUSUMETE DÖNMÜŞ

        Rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü öldüren Berkehan Oluk'un 10'dan fazla suç kaydı bulunduğu ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Oluk ile Öz arasında aynı evi paylaştıkları dönemde geçimsizlik yaşadıkları, bunun da husumete dönüştüğü belirtildi.

        CENAZE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Berkehan Oluk, basın mensuplarının "Pişman mısın?" sorusunu, "Pişman değilim" diyerek yanıtladı.

        Oluk, adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Konya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarının teslim aldığı Muhammed Öz'ün cenazesi, defnedilmek üzere Ilgın ilçesi Çiğil Mahallesi'ne götürüldü.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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