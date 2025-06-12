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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Konya'da okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!

        Konya'da bir ortaokulda insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Kentin Karatay ilçesinde yaşanan olayda, Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu'na gelen bir kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü öldürdü. Öz'ü öldüren şüphelinin, evinde bir süre kalan ve aynı zamanda okuldaki bir meslektaşının yeğeni olan Berkehan O. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin, paltosunun altına gizlediği tüfekle okula geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 15:06 Güncelleme: 12.06.2025 - 17:06
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        Okulda cinayet! Tüfekle gelip öğretmeni öldürdü!
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        Konya'da bir ortaokulda rehberlik öğretmeni Muhammed Öz (33), uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Hünkarbeğendi Sokak’taki Fetihkent İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi.

        Muhammed Öz
        Muhammed Öz

        ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

        Okula gelen 1 kişi, tüfekle rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'e ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler, Öz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Okuldaki öğrencilerde tahliye edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        TÜFEĞİ PALTOSUNUN ALTINDA GİZLEMİŞ

        Öte yandan rehberlik öğretmeni Muhammed Öz'ü öldüren şüphelinin evinde bir süre kalan ve aynı zamanda okuldaki bir meslektaşının yeğeni olan Berkehan O. (27) olduğu belirlendi. Olayın ardından okulda suç aleti tüfekle gözaltına alınan Berkehan O.'nun, Öz'ün evinde kaldığı sırada aralarında anlaşmazlık çıktığı öğrenildi.

        Bugün de Berkehan O.'nun okula taksiyle geldiği ve paltosunun altına gizlediği tüfekle bekar olan Öz'ün odasına gelip 10 el ateş ettiği belirtildi. Saldırı sırasında ise öğrencilerin derste olduğu öğrenildi.

        SALDIRGANIN 10'DAN FAZLA SUÇ KAYDI VAR

        Öz'ü öldüren Berkehan O.'nun, 10'dan fazla suç kaydının bulunduğu ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi. Berkehan O.'nun daha önce de okula sık sık Muhammed Öz ile birlikte öğretmen olarak görev yapan amcasını ziyaret ettiği belirtildi.

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        #son dakika
        #Konya
        #Muhammed Öz
        #Son dakika haberler
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