Konya'da kerkenezlerin 'av mesaisi'
Yırtıcı kuş familyasından olan kerkenezlerin (Falco tinnunculus) doğada avlanmaları, Konya'nın Ereğli ilçesinde objektiflere yansıdı
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Yırtıcı kuş türlerinden olan, havada uzun süre asılı kalabilmeleriyle kolayca ayırt edilebilen kerkenezler, kertenkele, fare, solucan, kırkayak, dana burnu çekirge avlıyor.
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Konya'nın Ereğli ilçesindeki kaya ve moloz yığınlarına yuvalanan onlarca kerkenezin, yumurtadan çıkan yavrularını doyurma mesaisi AA tarafından görüntülendi.
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Kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar için güzel fırsatlar sunan kerkenezlerin vahşi yaşam koşullarındaki mücadelesi, görenlerin ilgisini çekiyor.
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Özellikle tarım alanlarında zararlıları doğal yollardan kontrol altında tutması sayesinde biyolojik ve ekolojik dengede açısından büyük faydaları olduğu bilinen kerkenezler, bu nedenle bazı köylerde 'çiftçinin dostu' olarak biliniyor.
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Haşere ve tarım zararlıları böceklerle mücadelede önemli rol oynayan kerkenezler kertenkele, fare, solucan, kırk ayak, dana burnu, çekirge gibi böcekleri avlamaları ve yumurtadan çıkan yavrularını da bunlarla beslemeleriyle dikkat çekiyor.
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