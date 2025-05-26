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        Haberler Gündem Konya'da kaza yapan otomobilden fırlayan yolcu öldü

        Konya'da kaza yapan otomobilden fırlayan yolcu öldü

        Konya Ereğli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilden fırlayan yolcu Cumali Karakış, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 02:00 Güncelleme: 26.05.2025 - 02:01
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        Kaza yapan otomobilden fırlayan yolcu öldü
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        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Hacı G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle yolcu Cumali Karakış, otomobilden fırlayıp ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        AĞIR YARALANMIŞTI, KURTARILAMADI

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakış, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Cumali Karakış
        Cumali Karakış

        Öte yandan, Cumali Karakış'ın 2012 yılında şehit olan polis memuru Ali Karakış'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Konya
        #ereğli
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