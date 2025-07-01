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        Haberler Gündem Konya'da kayalıklarda mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı - Güncel haberler

        Konya'da 2 çocuk kayalıklarda mahsur kaldı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde piknik için gittikleri yerin yakınındaki kayalıklarda mahsur kalan 2 çocuk, ekiplerce kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 01:31 Güncelleme: 01.07.2025 - 01:31
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        2 çocuk kayalıklarda mahsur kaldı
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        Kuğulu Tabiat Parkı'na ailesiyle pikniğe giden Eren Bedirhan Ateş (15) ve Muzaffer Mustafa Ateş (17), Söğütlü Çeşme mevkisindeki Yalınbeli kayalıklarında mahsur kaldı.

        Çocukların yanlarındaki cep telefonuyla durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerce kurtarılan çocuklar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çocukların yakınları, ekiplere teşekkür etti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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