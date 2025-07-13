Konya'da düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açıldı: 2 yaralı
Konya'da bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı
Merkez Karatay ilçesi Başak Mahallesi'nde yapılan düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açıldı.
Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan S.U. ve M.C'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemesinin ardından kaçan şüpheli A.C'nin (19) yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.